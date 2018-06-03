"Уже не стесняются": журналист показал новое доказательство подлости террористов "ДНР"

Террористы на Донбассе снимают свои преступления на дрон, чтобы потом обвинить в них украинских бойцов.

На видео попал обстрел поселка под Авдеевкой Донецкой области, сообщил журналист Денис Казанский в своем Twitter.

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома. Полные отморозки. Уже не стесняются", - отметил Казанский.

По его словам, позднее террористы обвиняют украинских военнослужащих.

Новости Террористы выжигают дома мирных жителей на Донбассе

"Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают", - добавил журналист.

ДНРовцы сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома.



Полные отморозки. Уже не стесняются. Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают. pic.twitter.com/ESmZZJagy4 — Денис Казанський (@den_kazansky) 2 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Юрий Мысягин показал новое доказательство лжи террористов.