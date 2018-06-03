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"Уже не стесняются": журналист показал новое доказательство подлости террористов "ДНР"

5.7тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе снимают свои преступления на дрон, чтобы потом обвинить в них украинских бойцов.

На видео попал обстрел поселка под Авдеевкой Донецкой области, сообщил журналист Денис Казанский в своем Twitter.

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевой. Снаряды падают прямо на дома. Полные отморозки. Уже не стесняются", - отметил Казанский.

По его словам, позднее террористы обвиняют украинских военнослужащих.

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"Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом про "украинских карателей" рассказывают", - добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Юрий Мысягин показал новое доказательство лжи террористов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНР
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