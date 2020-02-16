Главная Новости
16 февраля • обновлено в 18:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Завысили стоимость на 600 тысяч: на Кировоградщине разоблачили масштабную схему с деньгами УЗ

1.4т
Читать материал на украинском

В Кировоградской области раскрыли схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Работу преступной схемы блокировала Служба безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 16 февраля.

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзалізниці" в почти 600 тысяч гривен.

Новости
"Укрзалізницю" обвинили в нарушении законодательства при поставках газа

На Кировоградщине СБУ разоблачила растрату госсредств УЗ на 600 тыс. гривен

На Кировоградщине СБУ разоблачила растрату госсредств УЗ на 600 тыс. гривен

Коллаж

"При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала", – сказано в сообщении.

Директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Главному инженеру службы вагонного хозяйства депо сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, продолжается.

Знаменское вагонное депо

Знаменское вагонное депо

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком подрядная организация присвоила более 240 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Кропивницкий
Теги
хищения Укрзалізниця Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kolaradskii Juk
Kolaradskii Juk
Расстрелять и высморкаться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги