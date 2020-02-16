Завысили стоимость на 600 тысяч: на Кировоградщине разоблачили масштабную схему с деньгами УЗ

В Кировоградской области раскрыли схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Работу преступной схемы блокировала Служба безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 16 февраля.

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзалізниці" в почти 600 тысяч гривен.

На Кировоградщине СБУ разоблачила растрату госсредств УЗ на 600 тыс. гривен Коллаж

"При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала", – сказано в сообщении.

Директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Главному инженеру службы вагонного хозяйства депо сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, продолжается.

Знаменское вагонное депо ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком подрядная организация присвоила более 240 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся