Увольняют сотрудников и рвут документы: в Одессе захватили университет

В понедельник, 10 декабря, неизвестные лица ворвались в здание Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и начали уничтожать документацию. Все входы и выходы заблокированы, работников учреждения не пускают в кабинеты.

Как сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook, к захвату может быть причастен экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Лица, захватившие университет, увольняют сотрудников, передавая приказы через входные двери университета, и уничтожают документы. Здание взяли под охрану поклонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает доступ невозможным", — пояснили в Минздраве.

ОНМедУ "Думская"

ОНМедУ "Думская"

В министерстве также отметили, что связывают этот "налет" с тем, что комиссия Министерства юстиции 10 декабря рассматривает жалобу Минобразования относительно незаконной регистрации Юрия Сухина одним из руководителей ОнМедУ.

Валерий Запорожан являлся ректором Одесского медуниверситета с 1994 по 2018 год. После его увольнения ряд работников вуза устроил протесты и неоднократно блокировал работу ректората, требуя возобновить 71-летнего педагога в должности.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана по причине правонарушения, связанного с коррупцией.