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Увольняют сотрудников и рвут документы: в Одессе захватили университет

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В понедельник, 10 декабря, неизвестные лица ворвались в здание Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и начали уничтожать документацию. Все входы и выходы заблокированы, работников учреждения не пускают в кабинеты.

Как сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook, к захвату может быть причастен экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Лица, захватившие университет, увольняют сотрудников, передавая приказы через входные двери университета, и уничтожают документы. Здание взяли под охрану поклонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает доступ невозможным", — пояснили в Минздраве.

Новости
Одесский университет пытаются ''захватить'': в Минздраве сообщили детали
ОНМедУ

ОНМедУ

"Думская"

ОНМедУ

ОНМедУ

"Думская"

В министерстве также отметили, что связывают этот "налет" с тем, что комиссия Министерства юстиции 10 декабря рассматривает жалобу Минобразования относительно незаконной регистрации Юрия Сухина одним из руководителей ОнМедУ.

Валерий Запорожан являлся ректором Одесского медуниверситета с 1994 по 2018 год. После его увольнения ряд работников вуза устроил протесты и неоднократно блокировал работу ректората, требуя возобновить 71-летнего педагога в должности.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана по причине правонарушения, связанного с коррупцией.

Место
УкраинаОдесса
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо людині виповнився вже 71 рік, вона може бути, при бажанні та ясному розумі, ТІЛЬКИ радником керівника. Контитуція України гарантує право на працю.
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Yatulchik Dariya
Yatulchik Dariya
а яйца поотрывать захватившим? в области военное положение.
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
А власть на Украине есть ? Скорее нет ,чем есть.
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