Массово уволились учителя: громкий скандал в Харькове получил продолжение

Директора скандально известной школы №67 в Харькове, где на прошлой неделе массово уволились учителя, заставили написать заявление об уходе из-за жалоб одной матери, выявленных нарушений в ходе проверки и низкого рейтинга учебного заведения.

За время руководства Елены Лисичкиной школа в показателе по результатам ВНО оказалась на 180-м месте из 183-х в городе. Об этом сайту 057 рассказала директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Обнаружили нарушения трудового, учебно-воспитательного процессов, медобслуживания. 20 декабря прошло заседание с представителями Департамента образования, 21 декабря директор написала заявление об увольнении по согласованию сторон. С этого числа она уволена и получила трудовую книжку на руки", — рассказала Деменко.

Елена Лисичкина Скриншот

Как добавила чиновник, из-за ухода директора уволились только четыре человека: педагог-организатор, дефектолог, психолог и учитель музыки. А "бунт" в поддержку директора якобы организовала ее дочь, которая работала в школе и была еще студенткой педагогического университета, когда ее устроили на должность.

В свою очередь, по словам родителей, которые подняли бунт, с приходом нового директора они увидели хорошие изменения: в школе перестали вымогать деньги, а дети шли на уроки с удовольствием. Лисичкину, по их словам, заставили уволиться из-за матери двух школьников, которая систематически писала жалобы на руководителя.

"Большинство родителей поддерживают директора. Лично меня все устраивает: нас никто не заставляет сдавать деньги, а в противном случае требовать менять школу. Директор привела свою команду, сдружилась с работающими учителями. Дети отзываются об учителях хорошо. Я вижу, как Елена Александровна с любовью относится к ним. В школе есть девочка с синдромом Дауна — она любит обниматься с директором. "Солнечные дети" хорошо чувствуют положительно настроенных людей", — поделилась мать двух восьмиклассниц Алла Фещенко.

Школа №67 Город Х

Сама же директор в комментарии NewsRoom сказала, что уволились 17 учителей. Она также инициировала проведение в среду, 26 декабря, школьной конференции. Там собрались активисты, которые выразили поддержку Лисичкиной и вместе с частью родителей проголосовали за ее восстановление на должности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в среду, 26 декабря, ведомство открыло уголовное производство по факту грубого нарушения трудового законодательства. А досудебное расследование будет проводить полиция.

"Досудебное расследование будет проводить полиция. Однако прокуратура как орган процессуального руководства будет принимать активное участие в этом расследовании", — сказано в сообщении.

По словам Деменко, занятия в школе проводятся без перебоев, а обязанности директора выполняет один из ее замов. После Нового года планируют провести конкурс на замещение должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове из школы №67 уволились 22 сотрудника из-за того, что проверка из районо заставила написать заявление об уходе директора школы. Больше 50 родителей и учителей не согласны с данной ситуацией и, чтобы добиться справедливости, организовали пикет.