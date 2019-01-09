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Устроил резню из-за ревности: появились жуткие подробности массового убийства под Одессой

1.7тЧитать материал на украинском

Массовое убийство в селе Камышовка Измаильского района на Одесщине произошло на почве ревности.

Об этом рассказал сам задержанный во время допроса. По его словам, он пришел к соседу за женой, которая выпивала там вместе с тремя мужчинами, передает ТСН.

Когда начал выяснять отношения, хозяин пригрозил ему топором, поэтому он побежал домой за ножом. В итоге, с помощью этих предметов он и устроил побоище: зарубил одного из мужчин, а остальных зарезал.

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Устроил резню из-за ревности: появились жуткие подробности массового убийства под Одессой

Скриншот с видео

Устроил резню из-за ревности: появились жуткие подробности массового убийства под Одессой

Скриншот с видео

Устроил резню из-за ревности: появились жуткие подробности массового убийства под Одессой

Скриншот с видео

Мужчина, в доме которого произошла резня, жил один. Его жена, которая уехала в Италию на заработки, забрала к себе детей. В этом доме постоянно происходили шумные застолья с ссорами и дрязгами, поэтому селяне уверены – убийство произошло не только из-за ревности, а на почве алкоголя.

Теперь подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в своей квартире была жестоко убита вся семья. Подозреваемый вскоре был задержан.

Место
УкраинаОдесса
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