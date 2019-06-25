"Стало чище!" На Донбассе разгромили огневые точки террористов. Видео

В районе Докучаевска, что в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, одно из подразделений ВСУ ликвидировало 3 огневые точки российско-оккупационных войск.

Как сообщает Dmitriy Müller на своей Facebook-странице, в результате успешной операции подразделение с помощью противотанкового ракетного комплекса убило 10 террористов.

На Донбассе разгромили огневые точки террористов atr.ua

По его словам, еще 13 бойцов "Л/ДНР" получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео тактических учений с боевой стрельбой в зоне ООС на Донбассе.

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