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"Стало чище!" На Донбассе разгромили огневые точки террористов. Видео

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В районе Докучаевска, что в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, одно из подразделений ВСУ ликвидировало 3 огневые точки российско-оккупационных войск.

Как сообщает Dmitriy Müller на своей Facebook-странице, в результате успешной операции подразделение с помощью противотанкового ракетного комплекса убило 10 террористов.

На Донбассе разгромили огневые точки террористов

На Донбассе разгромили огневые точки террористов

atr.ua

Новости
На Донбассе трагически погиб боец ВСУ: "Л/ДНР" нарвались на жесткую "ответку"

По его словам, еще 13 бойцов "Л/ДНР" получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео тактических учений с боевой стрельбой в зоне ООС на Донбассе.

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Место
Украина
Теги
ООСДонбассВСУ
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DS Sergey
DS Sergey
Чё тут в видео можно увидеть, пристрелка по мишеням? Где движуха, ответка? Не видно движения техники, ни одного военного с ЛДНР! Я таких видео на полигоне могу столько наснять, кому вы втираете журнашлюхи?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
DS Sergey, какой полигон? Что ты чешешь, ватное школото? Тебя туда на пушечный выстрел не пустят, неудачник. У тебя одна карма: срать комменты за хавку.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Он что фейки Тымчука перенять хочет?
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Прекрасные новости .Новососсии- аминь .
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