"Стало чище!" На Донбассе разгромили огневые точки террористов. Видео

В районе Докучаевска, что в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, одно из подразделений ВСУ ликвидировало 3 огневые точки российско-оккупационных войск.
Как сообщает Dmitriy Müller на своей Facebook-странице, в результате успешной операции подразделение с помощью противотанкового ракетного комплекса убило 10 террористов.
На Донбассе разгромили огневые точки террористов
atr.ua
По его словам, еще 13 бойцов "Л/ДНР" получили ранения.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео тактических учений с боевой стрельбой в зоне ООС на Донбассе.
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