Ушла с собакой: на Закарпатье обнаружили тело 2-летней девочки

В поселке Великий Бычков Закарпатской области пропала 2-летняя девочка. Через некоторое время тело ребенка обнаружили в реке у берега.
Подробности трагедии OBOZREVATEL рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Инесса Мандзулич. По данным полиции, поздно вечером 17 апреля к правоохранителям обратился местный житель и сообщил о пропаже девочки. До этого ребенок играл во дворе с собакой.
На место прибыла следственно-оперативная группа Раховского отдела полиции, которая установила, что девочка отправилась к дамбе, расположенной неподалеку.
Там, в воде возле берега, полицейские и обнаружили тело ребенка.
"При осмотре признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Гибель ребенка – несчастный случай", – уточнила Инесса Мандзулич.
Река в поселке Великий Бычков
Сергей Чичак
В полиции отметили, что к воде ведет крутой спуск. По одной из версий, малышка сорвалась с обрыва, когда гуляла поблизости. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Трагедия произошла в поселке Великий Бычков
Google. Maps
Трагедия произошла в поселке Великий Бычков
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области покончила с собой 14-летняя школьница, которая была на девятом месяце беременности. Тело девушки обнаружили во дворе ее дома.
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