Ущерб на 14 миллиардов: суд арестовал одиозного олигарха Фукса

В пятницу, 11 октября в Москве Таганский суд заочно арестовал одиозного олигарха, основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве.
Как сообщает "Интерфакс", бизнесмена заочно арестовали сроком на два месяца.
"Суд находит ходатайство следствия таким, что подлежит удовлетворению. Суд постановил избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", – сказано в сообщении.
Отметим, что Фукса обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В России его объявили в международный розыск.
Напомним, что уголовное дело в России было возбуждено в декабре 2018 года изначально в отношении неустановленных лиц из входившего в MosCityGroup ООО "Олтэр", привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House.
Как писали СМИ, представитель Москомстройинвеста заявлял, что из 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен), привлеченных на строительство Sky House, удалось вывести 7 млрд рублей.
Фукса в РФ входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме MosCityGroup ему принадлежало 10% акций в обанкротившемся банке "Пушкино", доли еще в нескольких бизнесах.
Павел Фукс
pravda.com.ua
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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