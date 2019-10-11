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11 октября • обновлено в 17:27
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Ущерб на 14 миллиардов: суд арестовал одиозного олигарха Фукса

1.6т Читать материал на украинском

В пятницу, 11 октября в Москве Таганский суд заочно арестовал одиозного олигарха, основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает "Интерфакс", бизнесмена заочно арестовали сроком на два месяца.

"Суд находит ходатайство следствия таким, что подлежит удовлетворению. Суд постановил избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", – сказано в сообщении.

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Отметим, что Фукса обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В России его объявили в международный розыск.

Напомним, что уголовное дело в России было возбуждено в декабре 2018 года изначально в отношении неустановленных лиц из входившего в MosCityGroup ООО "Олтэр", привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House.

Как писали СМИ, представитель Москомстройинвеста заявлял, что из 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен), привлеченных на строительство Sky House, удалось вывести 7 млрд рублей.

Фукса в РФ входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме MosCityGroup ему принадлежало 10% акций в обанкротившемся банке "Пушкино", доли еще в нескольких бизнесах.

Павел Фукс

Павел Фукс

pravda.com.ua

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия Москва
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Dell Alex
Dell Alex
Миша на радостях уже бухает? )))
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