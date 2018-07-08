Упал в костер: в Харькове на Ивана Купала трагически погиб ребенок

В Харькове на праздновании Ивана Купала трагически погиб пятилетний мальчик.

Как передает Mediaport, ребенок упал в купальский костер во время проведения праздничных мероприятий в Кегичевском районе и получил ожоги четвертой степени.

"Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер", - рассказали в полиции.

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Ребенка посредством санавиации срочно доставили в больницу Харькова, однако спасти его не смогли, от скончался от полученных ожогов.

Полицейские открыли дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по присмотру за ребенком, однако при этом семью мальчика "охарактеризовали позитивно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Черниговом произошла трагедия с детьми на недострое.