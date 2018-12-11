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Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

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В одесский детский лагерь "Виктория", в котором во время пожара в 2017 году погибли трое детей, заселились около 500 военных.

Как передает ТСН, резервисты прибыли в город на учения. Сообщается, что проживать в бывшем лагере они будут неделю.

Накануне этого районный суд Одессы снял из части зданий, не пострадавших во время пожара, арест.

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При этом свидетели утверждают, что видели, как неизвестные выносили мебель из деревянных домиков, в которых ранее поселяли детей.

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

Скрин видео ТСН

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

Скрин видео ТСН

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

Скрин видео ТСН

"Родителей пострадавших детей это очень обеспокоило, ведь такие действия можно расценивать как попытку уничтожения вещественных доказательств по делу", — отмечается в сюжете.

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Военнослужащие в свою очередь подчеркивают, что оградили территорию, которую им выделили городские власти, от территории, которая находится под арестом.

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

usionline.com

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

usionline.com

Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября 2017 года. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Ранее всплыли новые данные о гибели детей в лагере "Виктория".

Читайте все новости по теме "Пожар в детском лагере Виктория" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в детском лагере Виктория
Место
УкраинаОдесса
Теги
скандалывидеолагерь "Виктория"
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минин евген
минин евген
спешим укробляхеров обогнать и кацапов
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