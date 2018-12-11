Военные в пострадавшем от пожара лагере ''Виктория'' спровоцировали скандал

В одесский детский лагерь "Виктория", в котором во время пожара в 2017 году погибли трое детей, заселились около 500 военных.

Как передает ТСН, резервисты прибыли в город на учения. Сообщается, что проживать в бывшем лагере они будут неделю.

Накануне этого районный суд Одессы снял из части зданий, не пострадавших во время пожара, арест.

При этом свидетели утверждают, что видели, как неизвестные выносили мебель из деревянных домиков, в которых ранее поселяли детей.

Скрин видео ТСН

Скрин видео ТСН

Скрин видео ТСН

"Родителей пострадавших детей это очень обеспокоило, ведь такие действия можно расценивать как попытку уничтожения вещественных доказательств по делу", — отмечается в сюжете.

Военнослужащие в свою очередь подчеркивают, что оградили территорию, которую им выделили городские власти, от территории, которая находится под арестом.

usionline.com

usionline.com

usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября 2017 года. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Ранее всплыли новые данные о гибели детей в лагере "Виктория".