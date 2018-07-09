"Укры стреляют в море": российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе

Российские пропагандисты выдали Калининградскую область России за украинский Мариуполь.

"А я и не подозревал, что Мариуполь, оказывается, в Калининградской области находится", - написал блогер под ником Necro Mancer, выложив соответствующие фото и видео в Twitter.

Так, на фото показан танк, а подпись гласит, что "укры закрыли пляжи и стреляют в море".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сочинили новый фейк о кровавой расправе "укров".