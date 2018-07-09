"Укры стреляют в море": российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе

Российские пропагандисты выдали Калининградскую область России за украинский Мариуполь.
"А я и не подозревал, что Мариуполь, оказывается, в Калининградской области находится", - написал блогер под ником Necro Mancer, выложив соответствующие фото и видео в Twitter.
Так, на фото показан танк, а подпись гласит, что "укры закрыли пляжи и стреляют в море".
Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сочинили новый фейк о кровавой расправе "укров".
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