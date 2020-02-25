"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема в скандальном "Укрбуде". Документы

Генеральный директор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода продал ликвидное имущество компании, записанное на подставных людей.

Об этом на своем Telegram-канале заявил исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков, показав данные об этом имуществе на фото (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Майборода продал имущество "Укрбуда" Коллаж

Он сообщил, что продажа была осуществлена со скидкой в 50%. "Странное и выборочное у нас правосудие, почему это имущество не арестовано? И вырученный кэш Майборода оставляет себе. Вот это бизнес", – написал Поляков.

Он добавил, что подготовит заявление в правоохранительные органы.

Напомним, недавно сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных машин бывшего депутата ВРУ ("Воля народа") и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

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