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26 февраля • обновлено в 01:31
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"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема в скандальном "Укрбуде". Документы

1.3т
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Генеральный директор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода продал ликвидное имущество компании, записанное на подставных людей.

Об этом на своем Telegram-канале заявил исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков, показав данные об этом имуществе на фото (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Майборода продал имущество "Укрбуда"

Майборода продал имущество "Укрбуда"

Коллаж

Он сообщил, что продажа была осуществлена со скидкой в 50%. "Странное и выборочное у нас правосудие, почему это имущество не арестовано? И вырученный кэш Майборода оставляет себе. Вот это бизнес", – написал Поляков.

Он добавил, что подготовит заявление в правоохранительные органы.

Напомним, недавно сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных машин бывшего депутата ВРУ ("Воля народа") и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема "Укрбуда"

t.me/poliakovanton

 

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • "Укрбуд", по данным народного депутата VII-VIII созывов Наталии Новак, уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Антон Поляков
Место
Украина
Теги
фотографии Укрбуд
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