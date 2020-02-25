"Продает жилье, кэш – себе": раскрыта новая схема в скандальном "Укрбуде". Документы

Генеральный директор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода продал ликвидное имущество компании, записанное на подставных людей.
Об этом на своем Telegram-канале заявил исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков, показав данные об этом имуществе на фото (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Майборода продал имущество "Укрбуда"
Коллаж
Он сообщил, что продажа была осуществлена со скидкой в 50%. "Странное и выборочное у нас правосудие, почему это имущество не арестовано? И вырученный кэш Майборода оставляет себе. Вот это бизнес", – написал Поляков.
Он добавил, что подготовит заявление в правоохранительные органы.
Напомним, недавно сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных машин бывшего депутата ВРУ ("Воля народа") и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
"Укрбуд", по данным народного депутата VII-VIII созывов Наталии Новак, уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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