За 5 лет – $1 млрд: Украину обвинили в растрате иностранных грантов на здравоохранение

За период с 2015 по 2020 год в украинское здравоохранение международные фонды и организации вложили более 950 млн долларов. Но большая часть этих грантов была растрачена не по назначению. Об этом идет речь в опубликованном на сайте OBOZREVATEL исследовании, международной медицинской некоммерческой организации Direct Relief.

Так, в рамках глобальной трансформации системы здравоохранения Украины международные организации и фонды направили в украинское здравоохранение более 950 млн долларов – преимущественно в виде проектов технической помощи. Из них около 270 млн долларов выделил Глобальный лекарственный фонд, а еще 680 млн долларов – другие доноры, международные организации и страны.

Однако выделенная помощь расходовалась неэффективно, а то и вовсе не по назначению. Из-за этого к пандемии коронавируса Украина подошла абсолютно неподготовленной.

Так, на внедрение электронного здравоохранения международные доноры выделили 7,5 млн долларов. Этих денег хватило на практически неработающую систему электронного здравоохранения, которая не поддерживает и половины необходимых для внедрения новых механизмов финансирования опций, содержит около 1,7 млн "липовых" пациентов и находится непонятно в чьей собственности и непонятно кем управляется. Такое состояние системы привело к отмене реализации проекта "Бесплатная диагностика" и стало главной преградой на пути внедрения эффективного механизма оплаты труда медицинских услуг по принципу "деньги идут за пациентом".

Более 50 млн долл ушли на программы развития системы общественного здоровья и систему эпидемической безопасности. В результате существующую ранее систему на основе СЭС разрушили, а адекватной альтернативы ей не создали. Как следствие, в период пандемии коронавирусной инфекции Украина вошла без системы эпидемиологической защиты, с огромными дырами в законодательном и нормативно-правовом регулировании этой сферы и даже без главного санитарного врача – человека, который по закону должен объявлять эпидемию и давать предложения по организации карантина.

Более 15 млн долларов внешних инвестиций было направлено на программы регулирования фармацевтической отрасли. Но эти средства были потрачены исключительно на разработку и лоббизм законопроектов, а также информационное сопровождение их принятия. При этом в общественном сознании формировался образ отечественных фармпроизводителей исключительно как врагов и фармацевтической мафии. А внедренный механизм международных закупок вывел из украинского фармрынка около 26 млрд грн бюджетных средств и ударил по отечественному производителю.

Освоение порядка 29,7 млн долларов, выделенных на разработку и внедрение новой системы финансирования украинского здравоохранения, и вовсе поставило под угрозу финансового коллапса всю систему здравоохранения Украины. Внедряемая государственная система одноканального финансирования здравоохранения через единого закупщика медуслуг не может быть реализована из-за отсутствия необходимых бюджетных ресурсов и законодательного обеспечения.

Из-за заниженных тарифов оказания медицинских услуг принятая система финансирования оказалась неработоспособной и неэффективной, что поставило здравоохранение страны на грань финансового коллапса. А проект "Бесплатная диагностика" пришлось свернуть на старте из-за неподготовленности.

Неэффективным оказалось даже использование грантов на развитие гражданского общества в здравоохранении. На выделенные за пять лет 2,6 млн долларов украинские активисты сподобились лишь на формирование узкого круга "псевдопациентских" организаций, которые занимались исключительно лоббистской деятельностью и проведением заказных информационных кампаний. Главная же цель существования таких организаций – поддержка и защита пациентов, предоставление им реальной помощи – в украинских реалиях реализована не была.

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