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Общественность требует уволить Вовка и Трубу: зарегистрировано петицию

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Украинцы требуют уволить скандального директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 июля, на сайте Офиса президента.

В ней говорится о том, что общественность удивлена тем, что лидер страны Владимир Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК.

Труба и Вовк

Труба и Вовк

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"Просим Вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, чтобы справедливость торжествовала!" – сообщается в петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Роман Труба
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Надежда Вера
Надежда Вера
Лица, как у деградировавших существ.
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