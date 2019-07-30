Общественность требует уволить Вовка и Трубу: зарегистрировано петицию

Украинцы требуют уволить скандального директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 июля, на сайте Офиса президента.

В ней говорится о том, что общественность удивлена тем, что лидер страны Владимир Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК.

Труба и Вовк

"Просим Вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, чтобы справедливость торжествовала!" – сообщается в петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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