Общественность требует уволить Вовка и Трубу: зарегистрировано петицию

Украинцы требуют уволить скандального директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 июля, на сайте Офиса президента.
В ней говорится о том, что общественность удивлена тем, что лидер страны Владимир Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК.
Труба и Вовк
"Просим Вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, чтобы справедливость торжествовала!" – сообщается в петиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-арессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
А Вовка обвинили в давлении и вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, где он должен был проходить профоценивание.
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