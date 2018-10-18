''Украинцы превосходят россиян!'' На Западе сделали громкое заявление о войне на Донбассе

Украинские военнослужащие отличаются от российских наемников, которые воюют на востоке Украины, характеристиками.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант, указав, что у террористов отмечается алкогольная зависимость, пишет "Европейская правда".

"Главное отличие – качественные характеристики солдат на линии фронта. Четко видно, что украинские военные намного лучше, можно сказать, в пропорции 3:1. Это видно во время каждого боя. Если речь идет о противостоянии один на один, то украинцы превосходят россиян. Отмечу, что для российских солдат большой проблемой является алкоголь", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Россия лучше в использовании технологий в различных сферах, российские военные более технологически "продвинуты".

Глен Грант

"Современные технологии попадают и в украинскую армию, но не везде, качественно они не пронизывают всю систему обороны. Они проникают через волонтеров и общественные организации, которые реально поставляют на фронт дроны, камеры и т.п. Это большая ошибка и даже серьезный провал Министерства обороны, которое не способно отслеживать военные технологии и интегрировать их в армию", - пояснил Грант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грант также озвучил сроки окончания войны на Донбассе. По его словам, она продлится дольше, чем Первая мировая.