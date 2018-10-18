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''Украинцы превосходят россиян!'' На Западе сделали громкое заявление о войне на Донбассе

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Украинские военнослужащие отличаются от российских наемников, которые воюют на востоке Украины, характеристиками.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант, указав, что у террористов отмечается алкогольная зависимость, пишет "Европейская правда".

"Главное отличие – качественные характеристики солдат на линии фронта. Четко видно, что украинские военные намного лучше, можно сказать, в пропорции 3:1. Это видно во время каждого боя. Если речь идет о противостоянии один на один, то украинцы превосходят россиян. Отмечу, что для российских солдат большой проблемой является алкоголь", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Россия лучше в использовании технологий в различных сферах, российские военные более технологически "продвинуты".

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Глен Грант

Глен Грант

"Современные технологии попадают и в украинскую армию, но не везде, качественно они не пронизывают всю систему обороны. Они проникают через волонтеров и общественные организации, которые реально поставляют на фронт дроны, камеры и т.п. Это большая ошибка и даже серьезный провал Министерства обороны, которое не способно отслеживать военные технологии и интегрировать их в армию", - пояснил Грант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грант также озвучил сроки окончания войны на Донбассе. По его словам, она продлится дольше, чем Первая мировая.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Глен Грант
Место
Украина
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Serkov Paha
Serkov Paha
Все упыри ляжете в нашей земле! Мокшанские троли дружно гавкать на луну! Иначе останетесь без порции мухоморов! Нечисть...
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Хозяева хорошо изучили подопытное мясо и знают как подлить масла в огонь, чтобы оно радостно зашкворчало. Точно так же пиндосы настропаляли Саакашвили, а где сейчас этот пабедитель российской армии даже хохлозоиды не знают, которых он совсем недавно разводил похлеще стада баранов.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Превосходят по количеству проституток на душу населения?
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