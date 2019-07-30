"Украинцы — фашисты?" Канал Медведчука попал в новый скандал из-за России

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").
Как сообщил "Интерфакс-Украина", результаты рассмотрят на ближайших заседаниях Нацсовета. Проверку выполнили в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".
"Она состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовим проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Точно не будем этот вопрос задерживать – мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть", – сказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский.
Медведчук
24 канал
По его словам, если факты нарушений – разжигание вражды – подтвердятся, то скорее всего будут применены санкции.
На вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne такие факты, Костинский ответил утвердительно.
"Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях", – добавил член Нацсовета.
Он отметил, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов.
"Телемост – это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали его, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", – сказал Костинский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией и заявил о давлении.
Пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел оснований для отмены передачи.
В России 12 июля состоялся так называемый телемост под названием "Надо поговорить", где засветились некоторые украинские артисты.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.
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