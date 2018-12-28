Украинский телеканал уличили в пропаганде неонацизма и антисемитизма

Украинский телеканал "Сварожичи" тиражирует для своих зрителей псевдонаучную и агрессивную идеологию и пропагандирует неонацизм и антисемитизм.

По данным издания "Информатор", ранее проект носил название "Горизонт ТВ" или "ТК Планета", который позиционировал себя как неолигархического, "славяно-арийское" СМИ.

Уточняется, что "Сварожичи" транслирует российские и украинские псевдонаучные программы, в которых говорится об арийское происхождение славян, их превосходстве над всеми другими народами и особом пути становления и развития "расы".

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Эта идеология подкрепляется пропагандой языческих культов Сварога, Даждьбога и других богов пантеона древних славян. По мнению руководства канала, религия якобы была навязана славяно-ариям сектантами-сатанистами, которые провозгласили себя сверхнацией и обманули потомков Сварожичей, превратив их в людей второго сорта – гоев.

"Подобные тезисы ретранслируются также сторонниками неонацизма и конспирологи, которые верят в еврейский заговор и в то, что христианство – оружие порабощения народов, а не религия", – сказано в сообщении.

"Спасают" же славяно-арийскую расу известная певица Нина Матвиенко, экс-нардеп и Гетман казачества всей Украины Юрий Кармазин, а также несколько лидеров антисемитского, панславянского движения.

Этот телеканал функционирует как региональное СМИ Харьковской области и является подразделением производственного предприятия "Горизонт". По данным издания, у него есть своя редакционная политика, однако расистский контент подается как "божественные откровения Сварога".

Владельцем скандального телеканала является экс-глава "Украгролизинга" Николай Шпак, которого с 2014 года подозревают в хищении 114 млн гривен госбюджета вместе с отцом - экс-депутатом Василием Шпаком.

Николай Шпак

Внимание! Видео содержит пропаганду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал угодил телеканал "СТБ" из-за запуска русскоязычного сериала, в связи с чем активисты потребовали его лишить лицензии.