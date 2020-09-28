Украинские правоохранители провели экспертизы, доказывающие невиновность Маркива, – Геращенко

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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  • Роккелли погиб не от пулевого ранения, а от осколочного, а минометов в подразделении Маркива не было

  • Одна из экспертиз доказала, что физически Маркив не мог попасть в журналиста с горы Карачун

  • Также правоохранители провели уникальную экспертизу, определив расстояние стрельбы по звукам на видеозаписи

Украина провела экспертизы, доказывающие невиновность Маркива

Украина провела ряд экспертиз, доказывающих невиновность бойца Нацгвардии Виталия Маркива, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он сослался на результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями.

Часть материалов расследования передана защитникам Маркива накануне рассмотрения этого резонансного дела в апелляционном суде, первое заседание которого запланировано на 29 сентября.

По словам Геращенко, украинские правоохранители предоставили информацию о батальоне им. Кульчицкого, в котором служил Маркив, о том, какие у него были задачи, какую функцию он выполнял на горе Карачун, и т.д.

"Самое главное, что из материалов следствия было известно, что Рокелли погиб не от пулевого ранения, а от осколочного, которое вызвано разрывом некоего боеприпаса, предположительно мины. В подразделении батальона минометы отсутствовали. Они не полагались по боевому расписанию. У Виталия был автомат АК-74, поэтому он никак не мог навредить господину Рокелли", – сказал замминистра.

Он также отметил, что итальянский суд так и не установил, с чьей стороны велся минометный огонь.

"Он же мог быть со стороны боевиков, которые обладали пушками "Нона". Мы предоставляли в суд информацию о том, что у них были забранные у наших военных минометы. "Ютуб" пестрит сотнями видео о нанесении боевиками из Славянска в те же даты минометных ударов", – отметил Геращенко.

Кроме того, в решении суда сказано, что Маркив совершил преступление умышленно, зная, что это журналисты. При этом, в том же решении, указано, что они были без опознавательных знаков "Пресса". Автомобиль тоже был обычным, они приехали на такси.

"Одну из экспертиз провели специально в мае, чтобы были такие же условия, как тогда, когда погиб Рокелли, – деревья, листва… Физически с горы Карачун их невозможно было рассмотреть. С позиции Маркива место гибели Рокелли и Миронова вообще не просматривалось и было вне визуального наблюдения, прежде всего из-за большого расстояния, наличия на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев. Но их могли видеть боевики, которые сидели за забором, на заводе "Зевс Керамика", – подчеркнул замглавы МВД.

По его словам, террористы могли устроить эту провокацию специально, зная, что Рокелли и Миронов должны приехать. И сначала они могли устроить стрельбу из автоматов, а потом уже из минометов.

"Либо их могли принять за украинских разведчиков и стрелять ситуативно. Но как можно обвинять Виталия в том, что в его действиях был умысел, если он физически не мог распознать журналистов. Из-за того, что они ходили там с фотоаппаратом? Так там и боевики могли ходить с чем угодно", – сказал Геращенко.

Так же он рассказал об уникальной экспертизе, которую провели украинские правоохранители.

В суде транслировалась видеозапись, на которой видно, что журналисты лежат в кустах и идет перестрелка. Судя по звукам выстрелов, они производились с близкого расстояния, а не с горы Карачун в 1,7 км от места гибели журналистов.

Чтобы это выяснить, эксперты привезли на место трагедии специальные микрофоны, расставили на разных местах. В частности, на месте, где, возможно, была стрельба, воспроизводили ее на расстоянии 100, 200, 500, 1000 метров и 1,7 км.

"По мнению экспертов, стрельба велась с расстояния 150 метров. Это место, где сидели боевики на заводе, это они начали стрелять", – отметил Геращенко.

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