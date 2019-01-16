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Как вернуть из России пленных украинских моряков: адвокат назвал способ

1.3тЧитать материал на украинском

Адвокаты украинских моряков, взятых в плен Россией в Черном море, будут обращаться в европейские судебные инстанции и готовить почву для международного давления на Кремль.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Николай Полозов, который защищает командира одного из украинских кораблей Дениса Гриценко. По его словам, сначала необходимо пройти все российские инстанции.

"Необходимо подать жалобы на постановления Лефортовского суда в трехдневный срок, чтобы в последующем апелляционная инстанция – Московский городской суд – рассмотрела эти жалобы. Мы не надеемся, что судьи Московского городского суда будут более справедливы и объективны – они абсолютно такие же. Речь о том, что необходимо пройти минимальный набор юридических процедур для того, чтобы возникла возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека", – объяснил Полозов.

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"Мы будем подавать индивидуальные жалобы, равно как и Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ. Таким образом, эти жалобы и иски будут поддерживать друг друга в Европейском суде", – добавил он.

По прогнозу адвоката, данная процедура будет не очень быстрой.

" Здесь речь идет не о том, что ЕСПЧ быстро все рассмотрел, а Россия быстро отпустила моряков. Речь о единой стратегии защиты военнопленных, когда осуществляются как юридические действия, так и дипломатическое и политическое давление. Синхронизация этих процессов может привести к тому, что Кремль примет решение о том, чтобы моряки вернулись домой", – заявил Полозов.

Российский юрист также подчеркнул, что моряки являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликтОбмен пленнымиУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в РоссииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
Россия
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ефимов владимир
ефимов владимир
После 5-ти лет лесоповала вернутся на законных основаниях.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Мы будем подавать индивидуальные жалобы, равно как и Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ. Таким образом, эти жалобы и иски будут поддерживать друг друга в Европейском суде".....и вот тут начинается когнитивный диссонанс)Укрообезьяны,скачущие в ПАСЕ в перчатках и гарно спевающие щэню и стерят о недопуске туда российской делегации.Россия имеет полное право сдать все эти ЕСПЧ,т.к не принимает участие в выборе судей туда.Так шта вот такая загагулина получается)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так пусть морячки признаются, что по приказу Пороха вели боевые действия против флота РФ - и будут военнопленными.
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