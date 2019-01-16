Как вернуть из России пленных украинских моряков: адвокат назвал способ

Адвокаты украинских моряков, взятых в плен Россией в Черном море, будут обращаться в европейские судебные инстанции и готовить почву для международного давления на Кремль.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Николай Полозов, который защищает командира одного из украинских кораблей Дениса Гриценко. По его словам, сначала необходимо пройти все российские инстанции.

"Необходимо подать жалобы на постановления Лефортовского суда в трехдневный срок, чтобы в последующем апелляционная инстанция – Московский городской суд – рассмотрела эти жалобы. Мы не надеемся, что судьи Московского городского суда будут более справедливы и объективны – они абсолютно такие же. Речь о том, что необходимо пройти минимальный набор юридических процедур для того, чтобы возникла возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека", – объяснил Полозов.

"Мы будем подавать индивидуальные жалобы, равно как и Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ. Таким образом, эти жалобы и иски будут поддерживать друг друга в Европейском суде", – добавил он.

По прогнозу адвоката, данная процедура будет не очень быстрой.

" Здесь речь идет не о том, что ЕСПЧ быстро все рассмотрел, а Россия быстро отпустила моряков. Речь о единой стратегии защиты военнопленных, когда осуществляются как юридические действия, так и дипломатическое и политическое давление. Синхронизация этих процессов может привести к тому, что Кремль примет решение о том, чтобы моряки вернулись домой", – заявил Полозов.

Российский юрист также подчеркнул, что моряки являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

Суд над украинскими моряками Facebook Евгении Эйдер

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