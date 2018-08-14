Украинские моряки показали опасное вооружение в действии: яркое видео

Украинские моряки показали в сети, как работает система стабилизации ствола пушки кормового боевого модуля Катран-М, которые установлены на малых бронированных артиллерийских катерах ВМС Украины.

Видео было выложено на странице группы Mil.in.ua в Facebook. На нем видно, что система настолько четкая, что даже стакан с водой не расплескался и не шелохнулся во время стабилизации пушки.

Морской боевой модуль БМ-5М.01 Катран-М производства ГП Николаевский ремонтно-механический завод является вариантом боевого модуля БМ-3 Штурм для бронетехники. Углы возвышения 30-мм пушки увеличены до 60 градусов, наклона до 16 градусов. Катран-М ставится на катера Гюрза-М.

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