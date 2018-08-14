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Украинские моряки показали опасное вооружение в действии: яркое видео

36.9тЧитать новость на украинском

Украинские моряки показали в сети, как работает система стабилизации ствола пушки кормового боевого модуля Катран-М, которые установлены на малых бронированных артиллерийских катерах ВМС Украины.

Видео было выложено на странице группы Mil.in.ua в Facebook. На нем видно, что система настолько четкая, что даже стакан с водой не расплескался и не шелохнулся во время стабилизации пушки.

Морской боевой модуль БМ-5М.01 Катран-М производства ГП Николаевский ремонтно-механический завод является вариантом боевого модуля БМ-3 Штурм для бронетехники. Углы возвышения 30-мм пушки увеличены до 60 градусов, наклона до 16 градусов. Катран-М ставится на катера Гюрза-М.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Генеральный штаб ВСУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Вот и до окраины доходит ….прогресс 90х того века. Это прогресс.
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Піталєв Володимир
Піталєв Володимир
Rusnak Nikolay, До Москвы-России - окраины Руси-Украины? Согласен. :)
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
во козломордих бомбануло. і їм одначе все таки та прилетить навіть з того що "не стріляє" як це було доведено на протязі останніх років.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Украинские моряки показали опасное вооружение в действии" ... клоуны это, а не моряки. Посмотрите на YouTbe - такие поделки делают даже школьники.
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