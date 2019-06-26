Украинские бойцы мощно разгромили российский "Зоопарк" на Донбассе: видео

Полк "Азов" на Донбассе, где идет война за независимость Украины, обнаружил и уничтожил российский комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Как сообщает InformNapalm, качественные фото и видеосвидетельства уничтожения современного вооружения армии РФ было получено впервые (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"23 июня при попытке нанести огневые поражения позициям полка "Азов" с использованием ствольной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм средствами технической разведки "Азова" было определено, что противник осуществляет корректировки с использованием комплекса", - рассказал офицер полка.

По его словам, это контрбатарейный современный радар - аналог американских AN/TPQ, который производится в Российской Федерации.

"Азов" уничтожил российский комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" уничтожил российский комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" уничтожил российский комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" уничтожил российский комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" уничтожил российский комплекс "Зоопарк-1"

"После обнаружения "Зоопарка" нашими средствами был поднят в небо очередной расчет БПЛА, который подтвердил работу "Зоопарка" с окрестностей населенного пункта Горловка, затем средствами "Азова" были нанесены огневые поражения по этому комплексу" - добавил он.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели анализ видео. В ходе поиска по рельефу местности удалось выяснить координаты фиксации и повреждения комплекса "Зоопарк-1" - это точка 48.355161, 38.090358 у окраин Горловки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СБ-341В "Леер-3".

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