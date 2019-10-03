Украинская торговая сеть для военных попала в скандал с РФ: Притула раскрыл подробности

Концерн "Военторгсервис" продает украинским воинам электрические кипятильники, произведенные в России.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал шоумен, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Голос" Сергей Притула. Он поделился снимками, которые ему прислал один из возмущенных покупателей.

Уточняется, что это случилось в филиале "Одесского управления военной торговли".

Иллюстрация 112 Украина

"Я вот даже не знаю, кого бы-то тегнуть, чтобы главный герой этого сообщения – электрокипятильник – оказался в ж*пе (-ах) тех, кто уже краев не видит!" – возмутился шоумен.

facebook.com/serhiyprytula

"На замечание, мол, в своем уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили, что "что нам поставляют, тем и торгуем", – добавил Притула.

facebook.com/serhiyprytula

facebook.com/serhiyprytula

facebook.com/serhiyprytula

facebook.com/serhiyprytula

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве супермаркет известной сети Metro обвинили в продаже дневников для школьников с картой Украины без оккупированного Россией Крыма. Пресс-служба магазина заверила, что товар в ТЦ принесло третье лицо, ведь он уже снят с продажи.

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