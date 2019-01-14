Украинская армия получит высокоточное оружие будущего: что известно

В 2019 году Украина начнет серийное производство РСЗО (реактивной системы залпового огня) "Вильха", что стала глубокой модернизацией "Смерча" периода СССР. Данный вид вооружения станет тем самым "оружием будущего", о котором сообщали в Минобороны.

Данный ракетный комплекс оснащен системой самонаведения и поражает цель на расстоянии в 120 км, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Сегодня".

На сегодня "Вильха" это один из образцов высокоточного вооружения, которое было разработано в Украине в достаточно короткие сроки. Высокоточным оружие называется, если оно способно поражать цели с гарантированной точностью выше 50%.

При этом военный эксперт отметил, что фактически показатели у высокоточного оружия гораздо выше, потому что они обеспечивают поражение цели с коэффициентом 0,8-0,9. При этом в Украине уже разрабатываются различные образцы вооружения, которое может претендовать на название высокоточного.

"Вильха" – первый образец, который прошел путь от разработки до начала серийного производства, и я думаю, что уже в этом году мы получим определенное количество модернизированных систем "Смерч" с возможностями, которые обеспечивает новая разработка", – рассказал эксперт.

Згурец сообщил, что в отличии от советского "Смерча", украинская "Вильха" получит автоматизированные системы управления и новые высокоточные снаряды, которые разработали инженеры КБ "Луч".

"В отличие от советской РСЗО, которая покрывала одним залпом территории в несколько футбольных полей, теперь каждая ракета имеет свою цель, и на дальности 70 км она может уничтожать цели не по площади, как старый "Смерч", а точечным попаданием. Второе ключевое отличие – в автоматизированной системе, которая позволяет назначить каждой ракете свою цель. Это часть работы, которую сделало КБ "Луч", – добавил он.

Сейчас серийное производство использует потенциал Павлоградского химзавода, который изготавливает новое смесевое топливо, и мощности КБ "Луч", которые связаны с изготовлением ключевых элементов этого изделия.

РСЗО "Вильха" Скриншот

Згурец акцентировал, что также "Вильха" получит высокоточную реактивную систему залпового огня.

"Была создана абсолютно новая система управления, когда в передней части ракеты по пояску расположены 92 маленьких двигателя, которые корректировали полет ракеты. Были включены в работу предприятия, которые обеспечивали наведение ракеты по инерциальной системе, например, предприятие "Оризон-Навигация" (г. Смела). Имея советскую платформу, мы на нее поставили абсолютно новые ракеты, новые системы автоматизации, системы подготовки ракет к пуску; по большому счету, мы создали сердце нового образца вооружения, и тут лидирующую роль занимает КБ "Луч", – сообщил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2019 году продолжит перевооружение армии по стандартам НАТО.

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