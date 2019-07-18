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Украинец умер во время задержания полицией: появилось видео

3.1т Читать материал на украинском

Патрульная полиция Кропивницкого обнародовала видео задержания 51-летнего Александра Собченко, во время которого он по неизвестным причинам скончался.

Родственники мужчины заявили о сильных побоях, в результате которых и наступила смерть, однако полицейские опровергли все обвинения и показали кадры с бодикамер. Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как мужчину остановили за неисправный подфарник. Водитель сначала пытался уйти и отказывался выполнять требования полиции.

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В Кропивницком мужчина умер после потасовки с полицией

В Кропивницком мужчина умер после потасовки с полицией

Скриншот из видео

Патрульные пытались его заставить, завязалась потасовка, во время которой патрульные применили дубинки и газ. Как только они повалили Собченко на землю, он скончался. Отмечается, что причину смерти эксперты пока не установили, а родственникам выдали справку, что исследования продолжаются.

При этом, правоохранители заверили, что вскрытие доказало отсутствие связи между действиями патрульных и смертью мужчины.

"Я перед проведением брифинга связывался с судебно-медицинским экспертом. Выясняется вопрос о наличии алкоголя в крови. Телесных повреждений при исследовании не обнаружено на теле. А также возбуждено два уголовных производства: по действиям работников полиции и действиям в отношении сотрудников полиции", – рассказал начальник ГУ Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти активиста партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александра Комарницкого, который был жестоко избит полицейскими.

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Место
Украина Кропивницкий
Тег
кропивницький
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Иногда надо быть с Полицией вежливым. Не быковать,как быкует Куницкий,тот который 1.50 роста.
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