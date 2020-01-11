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11 января • обновлено в 17:20
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У Украины были доказательства ракетного удара по Boeing: в СНБО признались, почему молчали

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Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету Boeing 737 еще до заявления Ирана с признанием своей вины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ВВС в субботу, 11 января.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", – заверил он.

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У Украины были доказательства ракетного удара по Boeing

У Украины были доказательства ракетного удара по Boeing

Газета "День"

В частности, по его словам, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана: они нашли доказательства того, что это была ракета.

"С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти и знаем, у кого ее купили", – добавил Данилов.

По его мнение, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, которому пришлось признаться в содеянном.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не знали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, – нам это не нравится", – сказал секретарь СНБО.

Данилов также пояснил, почему полученные данные не озвучивали публично: "Иран это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону".

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота: "Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара".

На этих же фото, по словам секретаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов:

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", – повторил он.

Секретарь СНБО сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
самолет СНБО
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. все знали почти сразу, с фото и доказательствами, а Зеля в это время продолжал блеять "я не знаю... предоставьте доказательства..."? Когда они молчат - плохо, но когда они начинают говорить - это уже вообще кошмар...
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Гоша Злой
Гоша Злой
и че молчали?) команды ждали от хозяев?
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скоро Перемога
скоро Перемога
Настало время ошуительных историй
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