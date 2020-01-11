У Украины были доказательства ракетного удара по Boeing: в СНБО признались, почему молчали

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету Boeing 737 еще до заявления Ирана с признанием своей вины.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ВВС в субботу, 11 января.
"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", – заверил он.
У Украины были доказательства ракетного удара по Boeing
Газета "День"
В частности, по его словам, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана: они нашли доказательства того, что это была ракета.
"С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти и знаем, у кого ее купили", – добавил Данилов.
По его мнение, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, которому пришлось признаться в содеянном.
"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не знали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, – нам это не нравится", – сказал секретарь СНБО.
Данилов также пояснил, почему полученные данные не озвучивали публично: "Иран – это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону".
По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота: "Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара".
На этих же фото, по словам секретаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов:
"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", – повторил он.
Секретарь СНБО сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.
"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – резюмировал секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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