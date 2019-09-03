Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 22:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Украина завершила демонтаж в Станице Луганской: в сети опубликовали фото

1.6т Читать материал на украинском

Украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

Как сообщили на странице Луганской облгосадминистрации в Facebook, работы были остановлены примерно в 200 метрах от взлома моста, поскольку от СММ ОБСЕ не были предоставлены гарантии безопасности от террористов "ЛНР".

При этом со стороны ОРЛО демонтаж не проведен, поскольку оккупанты "выдвигали непонятные требования относительно детализации запланированных работ".

Новости
Война на Донбассе: террористы "ЛНР" пошли на новую подлость против Украины

"Визуально с украинской стороны можно увидеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста", - сказано в сообщении.

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной

facebook.com/odalug

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Новости Луганска и Луганской области
Место
Украина Луганск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel