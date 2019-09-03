Украина завершила демонтаж в Станице Луганской: в сети опубликовали фото

Украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

Как сообщили на странице Луганской облгосадминистрации в Facebook, работы были остановлены примерно в 200 метрах от взлома моста, поскольку от СММ ОБСЕ не были предоставлены гарантии безопасности от террористов "ЛНР".

При этом со стороны ОРЛО демонтаж не проведен, поскольку оккупанты "выдвигали непонятные требования относительно детализации запланированных работ".

"Визуально с украинской стороны можно увидеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста", - сказано в сообщении.

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Демонтаж в Станице Луганской завершен украинской стороной facebook.com/odalug

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал