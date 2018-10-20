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''Украина сотрясается... от смеха!'' В сеть слили видео эпичной операции ''ДНР''

11.6тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео неудачной "операции" пророссийских боевиков против украинских защитников на Донбассе, в результате которой едва не пострадали сами террористы.

Роликом поделился в Twitter блогер с ником Vitauskas. На кадрах видно несостоявшийся пуск ракеты, которая упала недалеко от "ДНРовцев".

"Вся Украина замерла в паническом ожидании. В столице - экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны. Армия "ДНР" провела испытания новой баллистической ракеты с непредсказуемой траекторией. Ракета совсем немного не долетела до Киева... упав через 3 метра", - написал он.

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"Украина сотрясается... от смеха!" "Да ну! Если на месте пуска такой пи*дец, то вы представляете, что в Киеве делается?" - с иронией комментируют пост.

''Украина сотрясается... от смеха!'' В сеть слили видео эпичной операции ''ДНР''
''Украина сотрясается... от смеха!'' В сеть слили видео эпичной операции ''ДНР''
''Украина сотрясается... от смеха!'' В сеть слили видео эпичной операции ''ДНР''
''Украина сотрясается... от смеха!'' В сеть слили видео эпичной операции ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео сокрушительного удара ВСУ по террористам ''ДНР''. Оно снято на одном из передовых участков операции ОС в Донецкой области.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРтеррористы "ДНР"видеоракеты
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