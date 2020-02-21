Морской трибунал ООН принял важное для Украины решение

Арбитражный трибунал, который был сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Решение было вынесено в пятницу, 21 февраля, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассматривает важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушением Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море", – заявили в МИД.

Как пояснили в ведомстве, это решение означает необходимость проведения юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок кораблей в Азовском море, которые наносят вред международному судоходству.

При этом, трибунал пришел к выводу, что у него нет юрисдикции относительно части требований, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку у него нет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом. "В то же время, трибунал четко определил, что признание наличия спору о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает каких-либо изменений такого статуса", – пояснили в МИД.

В ведомстве добавили, что теперь Украина будет готовиться для надлежащего представления дела по сути перед Арбитражным трибуналом.

После того, как будут изучены письменные представления сторон, трибунал проведет слушания по сути

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов встретился с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда. Украинская сторона передала доказательства вторжения и оккупации Россией части Донбасса, а также Крыма.

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