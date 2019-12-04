Украина могла стать убежищем насильников: в ГПУ признались в работе с Россией

Украина сотрудничает с Россией в сфере выдачи разыскиваемых преступников, чтобы не стать убежищем для убийц и насильников.

Об этом заявил один из замов генерального прокурора Украины Виталий Касько изданию TheBabel. Он добавил, что вопрос поднимался в 2014 году.

"Тогда мы остановили экстрадиционные процедуры и перестали оказывать правовую помощь России, потому что де-факто мы в состоянии войны. Однако Россия первая начала выдавать в Украине правонарушителей, а мы решили выдавать частично", – рассказал он.

Касько добавил, что в России украинских разыскиваемых всегда задерживали больше, чем в Украине российских.

"Представьте, что в России кого-то подозревают в убийстве или изнасиловании. Этот человек выезжает в Украине, а мы отказываемся ее выдавать. Чего мы добиваемся? Человек остается здесь, и постепенно Украина становится прибежищем преступников. Так в свое время Приднестровье было прибежищем для серийных киллеров", – подчеркнул Касько.

По его словам, новые договоренности заработали с 2014 года.

"Мы решили, что когда речь идет о общеуголовных, экономическую или насильственной преступности, мы сотрудничаем. Если же это политически сенситивный кейс, отказываем или в экстрадиции, либо в правовой помощи", – подытожил он.

Deita.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская сторона по запросу ФСБ России выдала гражданина РФ Тимура Тумгоева, который осуждал вторжение на Донбасс.

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