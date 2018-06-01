Украина модернизирует боевую авиацию по стандартам НАТО

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" презентовало новое направление своей деятельности, касающееся модернизации боевой авиации, в частности самолетов-разведчиков Су-24МР, которые сейчас стоят на вооружении Воздушных сил Украины.

Руководство завода представило иностранным партнерам перспективный проект развития на прошедшей несколько дней назад международной конференции, в которой приняли участие военные атташе стран НАТО, передает "Думская".

Как рассказал главный конструктор Валентин Гостищев, заводчане разработали несколько вариантов модернизации машины, которые предусматривают установку новых радиоэлектронных систем. Это должно обеспечить новые, более широкие возможности ведения разведки.

Основное внимание специалисты Одесского авиационного уделили следующим направлениям:

увеличение дальности обнаружения наземных целей;

обеспечение соответствия средств навигации, связи и посадки требованиям ИКАО и НАТО;

увеличение качества объективного контроля бортовых систем;

оперативное получение разведывательной информации.

Отмечается, что на предприятии уже завершили первый этап опытно-конструкторских работ, в скором времени должен появится первый опытный образец нового изделия.

Новости Украина снова будет строить самолеты

"Если мы пройдем все согласования, и машина понравится нашим военным, мы сможем серьезно загрузить мощности завода этой продукцией. Полная замена всего оборудования разведчиков на новую, более совершенную электронику подразумевает общий ремонт планера и многих агрегатов самолета. Это серьезная, кропотливая и квалифицированная работа, и у нас есть специалисты, способные ее выполнить", – заявил генеральный директор предприятия Виталий Юхачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Одесский авиационный завод провел новые испытания самолета Y1 "Дельфин".