Мощное оружие Украины прошло последние испытания: что о нем известно

С началом агрессии России Украина столкнулась с огромной проблемой - отсутствие "ракетного щита". Даже без учета всегда актуального денежного вопроса, для решения задачи нужно было много времени и сил.

Четыре года спустя Украина стоит на пороге большого свершения - 25 апреля на юге Одесской области прошли последние государственные испытания ракетного комплекса "Ольха". Президент Петр Порошенко заявил, что уже в этом году должно начаться серийное производство для нужд украинской армии.

"Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих", - отметил президент.

Что известно об отечественном ракетном комплексе и почему он так важен для обороны страны? Читайте на "Обозревателе".

Впервые о проекте широкой публике рассказал президент Украины Петр Порошенко в январе 2016 года. В марте того же года прошли первые испытания.

Несмотря на то, что испытания освещаются достаточно широко, технические характеристики новинки стараются держать в секрете. Впрочем, известно, что этот комплекс тоже соответствует одному из главных принципов новой оборонной стратегии Украины –отсутствию иностранных комплектующих, а поражать цели он сможет на расстоянии не менее 100 километров.

Впрочем, кое-что еще уже известно. "Ольха" рассматривается как ответ советской и российской системе залпового огня "Смерч". Ее пусковая установка содержит по 12 ракет, каждую ракету можно будет наводить на отдельную цель, а полет будет управляемым. Ее ракеты могут нести различные боеголовки – в зависимости от целей.

Так что из "Ольхи" можно будет уничтожать как наземные, так и морские объекты. Последний момент особенно актуален, ведь от ударов с моря Украина защищена пока еще очень слабо. И хотя работы по перерождению ВМС идут полным ходом, но займет этот процесс еще не один год.