"Украина и Беларусь идут в пропасть": Гиркин разразился дерзкими угрозами

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Беларусь, как и Украину, ждет пропасть, если они пойдут путем борьбы за независимость.

Более того, он выразил уверенность, что обе страны якобы не ждет ничего хорошего, пока они не объединятся с Россией. Своими имперскими размышлениями террорист поделился в эфире "Рой ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин Скриншот видео

"В той ситуации, в которой находится Украина, это в итоге все равно приведет в тупик. На мой взгляд, не существует вообще вариантов выхода из общего тупика всех трех славянских государств — Украины, России и Беларуси — без их объединения и переформатирования в ходе этого объединения. Вообще нет вариантов, просто нет", — подчеркнул он.

"В конце и у Украины, и у Беларуси, что бы ни делали, какие бы тактические действия не предпринимали разные фланги действующих элит, они все равно приведут в пропасть. Отложенную или близкую, но, тем не менее", — самоуверенно добавил Стрелков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин высмеял заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что страна-агрессор будет защищать православных в Украине после предоставления ей Томоса. По словам боевика, единственное, что может сделать путинская власть — это вновь спрятаться за спинами женщин и детей, как это было на Донбассе.

Также экс-главарь "ДНР" признал, что Украина одержит победу над оккупантами на Донбассе. Он согласился, что ВСУ значительно превосходят "ополченцев" как по численности, так и по мощности.

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