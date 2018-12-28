''Украина для них страшнее США'': журналист высмеял российскую пропаганду

Заявления Кремля о скором наступлении ВСУ на Приднестровье – это очередная волна антиукраинской пропаганды. На этот раз она направлена на повышение рейтинга президента России.

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его мнению, любое вооруженное противостояние позволяет Российской Федерации прикручивать внутренние гайки и повышать правительственные рейтинги.

"Потому что у них логика: мы в кольце врагов, тут страшная Америка, тут страшная Великобритания, тут еще более страшная Украина, которая только и ждет, чтобы захватить Москву. И они этим пугают своих сограждан, делая свой народ более управляемым", – заверил Сазонов.

На самом же деле, пояснил журналист, Кремлю Донбасс не нужен. Если бы они действительно интересовались этой территорией, то просто присоединили Донбасс к себе, как поступили с Крымом.

"Россию интересует вся Украина. Они хотят, чтобы был федеральный украинский округ. Или УССР. И ради этого они работают. А Донбасс, разграбленный, с затопленными шахтами, без работы, без перспектив, РФ совершенно не нужен", – подытожил он.

Вооруженные силы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ массово распространяют фейк о широкомасштабном наступлении ВСУ на Приднестровье. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже высмеял подобные заявления МИД РФ, назвав их "бредом сивого мерина".

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