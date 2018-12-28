МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Украина для них страшнее США'': журналист высмеял российскую пропаганду

1.5тЧитать материал на украинском

Заявления Кремля о скором наступлении ВСУ на Приднестровье – это очередная волна антиукраинской пропаганды. На этот раз она направлена на повышение рейтинга президента России.

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его мнению, любое вооруженное противостояние позволяет Российской Федерации прикручивать внутренние гайки и повышать правительственные рейтинги.

"Потому что у них логика: мы в кольце врагов, тут страшная Америка, тут страшная Великобритания, тут еще более страшная Украина, которая только и ждет, чтобы захватить Москву. И они этим пугают своих сограждан, делая свой народ более управляемым", – заверил Сазонов.

Новости
Террористы ''Л/ДНР'' готовятся отбивать ''наступление'' ВСУ: названа дата

На самом же деле, пояснил журналист, Кремлю Донбасс не нужен. Если бы они действительно интересовались этой территорией, то просто присоединили Донбасс к себе, как поступили с Крымом.

"Россию интересует вся Украина. Они хотят, чтобы был федеральный украинский округ. Или УССР. И ради этого они работают. А Донбасс, разграбленный, с затопленными шахтами, без работы, без перспектив, РФ совершенно не нужен", – подытожил он.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ массово распространяют фейк о широкомасштабном наступлении ВСУ на Приднестровье. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже высмеял подобные заявления МИД РФ, назвав их "бредом сивого мерина".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаРоссийская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссиявойнаКонфликт пропагандаСМИ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги