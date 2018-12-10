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''Укладывали асфальт в дождь'': в Краматорске дорожники избили журналиста

2.5тЧитать материал на украинском

В Краматорске на Донетчине за попытку снять, как бригада дорожной службы укладывает асфальт прямо на лужи, избили журналиста. Злоумышленник заставил его удалить отснятый материал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его информации, журналист уже подал заявление в полицию, но регистрировать побои не стал.

Пострадавший – Андрей Романенко, известный журналист-фрилансер из Краматорска. Вечером, возвращаясь домой, он заметил, как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, пишет Томиленко.

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По информации главы НСЖУ, съемка и общение с работниками проходили достаточно спокойно, пока не подошел "очевидно, бригадир дорожной службы или подрядчик". Он начал требовать у журналиста, чтобы тот немедленно прекратил свою работу и удалил готовые видеофайлы.

Пострадавший журналист

Пострадавший журналист

Андрей Романенко

"Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, а он препятствует моей работе. Но такие аргументы не слишком подействовали – этот работник стал кричать, якобы не имею права снимать людей и их работу", – рассказал пострадавший.

Далее нападающий начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина попытался удалить файлы, а когда у него не получилось – силой заставил Романенко стереть все записи.

После инцидента репортер сразу же отправился в районное отделение полиции и подал заявление по статье 171 ККУ "Препятствование журналистской деятельности".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве радикалы напали на иностранного журналиста. Канадец Майкл Колборн освещал марш за права трансгендерных людей.

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Темы
свобода словаКриминал
Место
Украина
Теги
СМИкриминалремонт и строительство дорог
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минин евген
минин евген
донетчина, года идут, регион не меняется.
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