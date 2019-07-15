Уголовного дела не будет: стало известно, чем отделался кортеж Зеленского

По факту ДТП в Запорожской области, участником которого стал микроавтобус с сотрудниками Управления государственной охраны, решили не открывать уголовное дело из-за отсутствия жертв.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУ Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, передает "Укринформ". Водители кортежа президента Владимира Зеленского отделались административными протоколами.

"На водителей автомобилей Volkswagen полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч. 1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказала Людвик.

ДТП с охраной Зеленского Корреспондент.net

По ее словам, одному из водителей автомобиля Volkswagen была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал ДТП, заверив, что если водители его кортежа нарушили правила, они будут привлечены к ответственности.

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