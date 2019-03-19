"Ударят по любой точке Европы": в России проговорились о переброске боевых самолетов в Крым

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила в аннексированном украинском Крыме дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Боевые самолеты якобы развернули на авиабазе около поселка Гвардейское. Однако, как передает "РИА Новости", вскоре после этого сообщения информацию опровергли.

Так, в пресс-службе сенатора сделали заявление о том, что данные о размещении на полуострове военных самолетов была распространена по ошибке.

Ту-22М3 gazeta.ru

При этом Бондарев подчеркивал, что РФ пошла на такой шаг в ответ на размещение американской ПРО в Румынии — на военной базе в Девеселу развернут комплекс Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk 41.

"Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — сказал Бондарев. Он также подчеркнул, что российские ракетоносцы будут модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны "в любой точке Европы".

Виктор Бондарев bash.news

Напомним, что в январе 2019 года Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области России.

Очевидцы сняли на видео, как он разломился пополам. Жертвами крушения стали трое летчиков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Лариса Волошина рассказала, что Россия планомерно превращает оккупированный Крым в свою военную базу, попутно уничтожая туристический потенциал полуострова.

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