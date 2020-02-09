В связи с завершением истории с импичментом Трампа и в ожидании новых выходок временного жильца Белого Дома на передние полосы СМИ выдвигаются новые темы. Несмотря на доминирование новостей о коронавирусе жизнь продолжается.

И вот началась подготовка к крупнейшим с 1983 года учениям НАТО в Европе с участием 37 тыс военнослужащих, которые запланированы на период 27 апреля — 22 мая 2020 — Defender-Europe 2020. В них примут участие 9 тыс военнослужащих США из 33 тыс. постоянно находящихся в Европе, где в разгар холодной войны служили 300 тыс.

Вдобавок из США через 5 портов США в 4 штатах, в европейские страны (Польша, Эстония, Латвия, Литва, где пройдут маневры) и Грузию прибудут 20 тыс единиц военной техники (+ 13 тыс со складов в Бельгии, Нидерландах и ФРГ), 12250 военнослужащих и 750 резервистов, 7 тыс национальной гвардии из 15 штатов.

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Их транспортировка пойдет через порты Антверпен (Бельгия), Влиссинген (Нидерланды), Бремергафен (ФРГ) и Палдиски (Эстония). В целом подготовка к учениям Defender-Europe 2020 и их сворачивание пройдут с февраля по июль 2020.

В этот же период предполагаются дополнительно провести еще 6 учений: Saber Strike — регулярные учения НАТО по преодолению локального кризиса, Allied Spirit XI — регулярные учения 7-й армии США включающие преодоление водных преград, Dynamic Front — регулярные учения 7-й армии США со стрельбами, Joint Warfighting — штабные учения с партнерами по НАТО, Swift Responce — учения по переброске сил быстрого реагирования, Trojan Footprint — учения спецназа.

Остальные страны НАТО будут представлены 8 тыс военнослужащих и в том числе 2 тыс из Польши, 2.5 тыс из Великобритании, 4 тыс из ФРГ. Первый транспорт с военной техникой прибудет в Бремергафен 22 февраля. Для снижения нагрузки на инфраструктуру транспортировка военной техники и войск будет происходить по ночам.

Одной из задач учений является координация работы военного командования НАТО и гражданской администрации с целью упрощения процесса перемещения войск между странами НАТО.

По поводу учений на сайте РТ появился комментарий под довольно странным (в переводе) названием “Что бы вам не говорили, а учения Defender-Europe 2020, это война против той роли, которую играет Россия”. Комментарий заканчивается довольно противоречивым абзацем:”Подведем черту — никого не должны обмануть термины ”транспортировка”, “снабжение” и “проверка дорог и мостов”. Defender Europe 2020 это учения по стратегической обороне с целью предупреждения вторжения России. Поскольку нет намека на то, что Россия собирается вторгнуться в Европу (У.К., а как насчет “в Берлин за немками” или “можем повторить”, что, память подводит?), то ясно, что в своей природе эти учения анти-российские и представляют собой еще одну запланированную провокацию против России”.

Оставим на совести автора явное противоречие в утверждении того, как учения по стратегической обороне могут быть провокацией. Вероятно его следует отнести в той же серии странных утверждений, когда противоракетная оборона представляется в качестве стратегической угрозы. Недаром сказал баснописец:”У сильного всегда бессильный виноват”.

По всей вероятности, какие бы оборонительные усилия вероятные жертвы не предпринимали на своей территории, все они представляют собой угрозу “миролюбивой” РФ, все умножающей число заморожено-тлеющих конфликтов вдоль своих границ (Приднестровье, Донбасс, Крым, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Таджикистан, готовый вновь разгореться Северный Кавказ). Точно сказано несчастной жертве: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

Читатели могут поправить, но автору кажется, что в Европе в настоящее время как-то не наблюдается конфликтов по границам НАТО. А может быть для иллюстрации миролюбия РФ следует вспомнить Грузию 2008 и Украину 2014. Тогда формулировка “учения по стратегической обороне с целью предупреждения вторжения России” начинает выглядит весьма уместной. Единственно надо исправить ошибку в начале следующего предложения в словах “Поскольку нет намека…….”.

Здесь должно быть написано: “Поскольку нет одного намека, а было их по меньшей мере несколько, сладко спавшее до этого и разленившееся вконец НАТО было вынуждено проснуться и с подачи обеспокоенных своей безопасностью стран Восточной Европы неохотно провести серию “учений по стратегической обороне с целью предупреждения вторжения России”. Ведь проще перебросить сейчас для учений в Европу 20 тыс. военнослужащих, чем перебрасывать в случае возможного военного конфликта в 100 раз больше, как во время ВМВ.

Круги по воде расходятся широко и по поводу такой неожиданной активности НАТО сразу же появились масса комментариев на всевозможных лево-радикальных и социалистических сайтах. Даже на чересчур всеядном сайте UAINFO появился перевод статьи из турецкой газеты Evrensel под названием “НАТО отрабатывает сценарий оккупации России”.

Как-то не вяжется с политикой блока НАТО, который пока за все годы своего существования в отличие от СССР и его наследницы — России не захватил ни пяди чужой территории и куда стоит очередь желающих стать членами этого союза добровольно во избежание появления собственной ЛДНРы.

Казалось бы все довольно просто. Газета представляющая левое крыло социал-демократической партии отстаивает интересы рабочего класса. Небольшая экскурсия по страницам газеты в интервью с редактором американской газетой для рабочих “Red Phoenix" приводит к цитате, которая подтверждает именно такую ориентацию:”Для того, чтобы газета по словам Ленина была "коллективным организатором “ и т.д.

И, если оставались сомнения в содержимом, тут вам и подзаголовок. “В то время как на западе силы сосредотачиваются по оси Эстония – Болгария, часть войск будет переброшена в Грузию. И Россия, таким образом, будет взята в клещи с запада и юга”.

Но прочитав уже следующий параграф снова налетаем на логическое противоречие: ”В эти дни, когда все внимание обращено на борьбу, которая идет между Россией и странами НАТО в Сирии и Ливии в рамках империалистического передела мира, на восточноевропейском фронте происходят интересные и важные события.

Стартовали учения "Защитник Европы 2020" (Europe Defender 2020) – одни из крупнейших военных учений НАТО за последнее время. В ходе учений отрабатывается сценарий "защиты" Европы в случае нападения России, а по сути – сценарий оккупации России”.

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Ключевое словосочетание здесь “в рамках империалистического передела мира”. Немедленно возникает вопрос, а кто участники этого “империалистического передела”, вероятно империалистические государства, не так ли? Ну там со всякими Англиями, Франциями, СШАми все ясно — империалисты отпетые и печать негде ставить. А если это “империалистический передел мира”, то с другой стороны кто? Тоже империалисты ведь, правильно?

Сказано без обиняков:"В эти дни, когда все внимание обращено на борьбу, которая идет между Россией и странами НАТО в Сирии и Ливии в рамках империалистического передела мира". Похоже, Россия снова империалистической стала, вернувшись в 1913 год. Чего ж печалиться тогда о её возможной оккупации? Так им всем и надо. А на язык так и просится:

"Вихри враждебные веют над нами,

Темные силы нас злобно гнетут,

В бой роковой мы вступили с врагами,

Нас еще судьбы безвестные ждут".

Возникает ощущение, что логика этому потоку пролетарского сознания, состоящего из набора проверенных штампов, абсолютно чужда. Ну да нас, сдавших госэкзамены по марксистско-ленинской философии, на этой мякине не проведешь. Остается только пожелать UAINFO, которая помнится в прошлом помещала материалы Anticolorados’a, возобновить эту традицию ну и "тщательнее надо" проверять свои источники.

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