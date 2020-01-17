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17 января • обновлено в 23:46
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Убрали компромат: скандал с "пленками" Гончарука получил неожиданный поворот

4.6т
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YouTube-канал "Как обмануть президента", который "слил" разговоры с совещания премьер-министра Алексея Гончарука, был удален вместе со всеми записями.

Как было обнаружено, при попытке перейти по ссылкам появляются надписи "Видео недоступно" и "Такой канал не существует".

Убрали компромат: скандал с "пленками" Гончарука получил неожиданный поворот

При этом накануне президент Украины потребовал от правоохранителей срочно установить, кто устроил прослушку членов правительства.

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Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, скандал с "пленками" Гончарука привел к тому, что премьер-министр написал заявление об отставке, направив его не в Раду, как должно было быть, а президенту Украины.

Однако Владимир Зеленский не поддержал отставку Гончарука, решив дать ему еще один "шанс" и выдвинув ряд условий.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
"Пленки" Гончарука
Место
Украина
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Комментарии
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
гамер
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Гоша Злой
Гоша Злой
зеля его и пас и слил чтобы стал на место в стойло.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Гоша Злой, поставить на место человека, который и так принадлежит ему. Гениально
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ссыканули
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