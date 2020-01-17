Убрали компромат: скандал с "пленками" Гончарука получил неожиданный поворот

YouTube-канал "Как обмануть президента", который "слил" разговоры с совещания премьер-министра Алексея Гончарука, был удален вместе со всеми записями.

Как было обнаружено, при попытке перейти по ссылкам появляются надписи "Видео недоступно" и "Такой канал не существует".

При этом накануне президент Украины потребовал от правоохранителей срочно установить, кто устроил прослушку членов правительства.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, скандал с "пленками" Гончарука привел к тому, что премьер-министр написал заявление об отставке, направив его не в Раду, как должно было быть, а президенту Украины.

Однако Владимир Зеленский не поддержал отставку Гончарука, решив дать ему еще один "шанс" и выдвинув ряд условий.

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