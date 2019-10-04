Главная Новости
4 октября • обновлено в 23:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

1.7т Читать материал на украинском

Военные в Крыму задержали "депутата Законодательного собрания" Вячеслава Горелова, двух представителей Общественной палаты Севастополя и журналистов во время экологического рейда.

Как передают "Примечания", сообщения об инциденте сперва распространил сайт телеканала НТС, сотрудники которого стали участниками событий. Однако, вскоре текст был удален.

Известно, что 3 октября активисты и "депутат" выехали на осмотр нескольких объектов, где образовались незаконные свалки в Севастополе.

Новости
"Порт заработал?" В украденном Крыму заявили о "прорыве санкций"

На одной из "самых колоссальных", по словам члена Общественной палаты Юрия Чайкина, свалок контролеры обнаружили самосвал, который сгружал строительный мусор без разрешительных документов.

Водитель автомобиля утверждал, что это его частная машина и он как частное лицо проводит отвал мусора.

Горелов, Чайкин и корреспонденты НТС начали покидать территорию нелегального мусороотвала, но путь им преградила машина с воинскими номерами. Люди в форме отказались представиться, заявив, что группа из общественников и корреспондентов является нарушителями и находится на территории воинской части "Минобороны".

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

twitter.com/KrimRt

Чайкин уточнил, что при въезде на территорию они не видели ни КПП, ни пункта пропуска, ни стенда с информацией, что эта земля принадлежит Министерству обороны. В результате некоторое время спустя активистов отпустили.

При этом Вячеслав Горелов заявил журналистам, что ничего не произошло: "Не было никакого задержания, мы разговаривали с нашими коллегами, все в порядке, работаем".

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

twitter.com/KrimRt

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

twitter.com/KrimRt

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

twitter.com/KrimRt

"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя". Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя. В сети появились фото с места ЧП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина Севастополь
Теги
Новости Крыма Крым фотографии задержание Экология
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Что по этому поводу думают сволонтеры из инфонапалм и белингкэт? Они уже установили личности злочинцев по соц.сетям?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да, это тревожное сообщение! А они ещё хвастаются рекордным числом туристов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel