"Убивали" Крым: оккупанты захватили "депутата" и журналистов

Военные в Крыму задержали "депутата Законодательного собрания" Вячеслава Горелова, двух представителей Общественной палаты Севастополя и журналистов во время экологического рейда.

Как передают "Примечания", сообщения об инциденте сперва распространил сайт телеканала НТС, сотрудники которого стали участниками событий. Однако, вскоре текст был удален.

Известно, что 3 октября активисты и "депутат" выехали на осмотр нескольких объектов, где образовались незаконные свалки в Севастополе.

На одной из "самых колоссальных", по словам члена Общественной палаты Юрия Чайкина, свалок контролеры обнаружили самосвал, который сгружал строительный мусор без разрешительных документов.

Водитель автомобиля утверждал, что это его частная машина и он как частное лицо проводит отвал мусора.

Горелов, Чайкин и корреспонденты НТС начали покидать территорию нелегального мусороотвала, но путь им преградила машина с воинскими номерами. Люди в форме отказались представиться, заявив, что группа из общественников и корреспондентов является нарушителями и находится на территории воинской части "Минобороны".

twitter.com/KrimRt

Чайкин уточнил, что при въезде на территорию они не видели ни КПП, ни пункта пропуска, ни стенда с информацией, что эта земля принадлежит Министерству обороны. В результате некоторое время спустя активистов отпустили.

При этом Вячеслав Горелов заявил журналистам, что ничего не произошло: "Не было никакого задержания, мы разговаривали с нашими коллегами, все в порядке, работаем".

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Российские военные загрязняют Крым. После требуют чтоб сми удалили любую информацию!

Задержание эко патруля-"депутатов" Севастополя и журналистов https://t.co/N7Ya2R0Ztm pic.twitter.com/RbOgjlBAKN — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя". Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя. В сети появились фото с места ЧП.

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