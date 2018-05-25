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Нападение на Стерненко: всплыли новые данные об убитом

6.3тЧитать новость на украинском

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что погибший нападавший на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" общественного активиста Сергея Стерненко служил в 25-й аэромобильной бригаде.

По состоянию на 3:00 правоохранителям не удалось обнаружить нож или другое оружие, с помощью которого атаковали активиста, пишет местное издание "Таймер".

Отмечается, что погибший, по всей видимости, не был вооружён.

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"Наши источники также уточняют, что опрос свидетелей и результаты осмотра места происшествия указывают на то, что события якобы развивались не совсем так, как рассказывает активист", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Стерненко поздно вечером 24 мая напали двое мужчин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП. В сети стали распространятся слухи, что он был военным.

Позже стало известно, что второго нападавшего задержали.

Персона
Сергей Стерненко
Место
УкраинаОдесса
Объект
Правый сектор
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