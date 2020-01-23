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23 января • обновлено в 16:49
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На Львовщине люди в масках устроили расправу над целой семьей: жуткие подробности

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В городе Редехов Львовской области вечером 22 января неизвестные ворвались в дом директора местного лесхоза Степана Данькевича. Бандиты устроили жестокую расправу над мужчиной и его семьей, требуя отдать ценности и деньги. От полученных травм одна из женщин умерла, а налетчикам удалось скрыться.

OBOZREVATEL узнал подробности кровавого преступления, нашел фотографии и проанализировал декларацию пострадавшей семьи (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Бандиты не щадили даже женщин

На момент преступления в доме находился 61-летний Степан Данькевич – руководитель ГП "Радеховское лесоохотничье хозяйство". Также была его жена Вера, дочь Оксана, двое внуков в возрасте 1 и 5 лет и 87-летняя теща.

По данным полиции, злоумышленники были в масках. Они жестоко пытали находившихся в доме людей, не щадили женщин. Об этом рассказал начальник ГУНП Львовщины Василий Виконский.

"В итоге от полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", – отметил он.

По предварительной информации, налетчики связали людей, при этом детей и пенсионерку заперли в отдельной комнате.

Степан Данькевич

Степан Данькевич

В местном управлении полиции OBOZREVATEL подтвердили, что погибшей оказалась 59-летняя жена Степана Данькевича – Вера. Сам глава семейства был госпитализирован.

При этом правоохранители не сообщают, какую сумму вынесли преступники. По неофициальным данным, речь идет о нескольких тысячах гривен.

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Бандиты вломились в дом семьи Степана Данькевича

Бандиты вломились в дом семьи Степана Данькевича

Данькевич возглавляет лесхоз не один год. Ранее предпринималась попытка сместить его с должности, якобы в районе велась массовая вырубка леса. В городском и районном советах связали это с политической борьбой.

В 2016 году депутаты Львовского облсовета обращались в Гослесагентство с просьбой провести служебные расследования касательно Данькевича и еще двух директоров областных лесхозов.

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Нападение произошло в Радехове Львовской области

Нападение произошло в Радехове Львовской области

Нападение произошло в Радехове Львовской области

Нападение произошло в Радехове Львовской области

В соответствии с декларацией за 2019 год, Степану Данькевичу с женой принадлежит четыре земельных участка общей площадью около 3,4 тыс. м кв., расположенные в Радехове, Рокитном и Брюховичах. А также дом в Радехове на 280 "квадратов", и квартира во Львове – 41 м кв.

На дочь Оксану зарегистрирован недостроенный жилой дом площадью 600 м кв. в Брюховичах.

Декларация чиновника

Декларация чиновника

На сегодняшний день полиция предпринимает меры по розыску преступников. Уголовное производство открыто по ст. 187 УК (разбой) и ст. 115 (убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева. В результате пуля попала в 3-летнего сына депутата, который погиб на месте.

  • 16 января в Харькове посреди улицы застрелили директора одного из похоронных бюро. Мужчина был ранен в живот и скончался на месте до приезда "скорой".

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Криминал Эксклюзив
Место
Украина Львов
Тег
убийство
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