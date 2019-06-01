Убил жену и повесился: в Запорожье 3-летний ребенок двое суток прожил с мертвыми родителями

В Запорожье в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю девушку. При этом также обнаружили повешенным ее сожителя 1983 года рождения.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, самое страшное то, что там же двое суток находился трехлетний ребенок.

"В квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых..." – написал он.

Мужчина в Запорожье убил сожительницу Иллюстрация

Аброськин призвал защищать детей в Украине действиями, а не лозунгами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) были найдены мертвыми известный меценат Михаил Петрив и его жена. Как выяснилось, после ссоры мужчина сначала убил женщину, а затем покончил с собой.

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