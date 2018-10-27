''С меня водка на похороны'': названы способы ''отмазки'' украинских убийц за рулем

В Украине водители, которые попались пьяными за рулем, имеют несколько способов уйти от ответственности. В итоге безнаказанность влечет хаос на дорогах.

Об этом рассказал в эфире программы "Кворум" на ObozTV глава Национальной платформы безопасности движения Алексей Павловский. По его мнению, у патрульной полиции сегодня нет реальных инструментов для борьбы с такими нарушителями.

"Я не считаю, что штрафы могут как-то остановить водителя от правонарушения. Может остановить сознательность и неотвратимость наказания", - заявил он.

"Сейчас у нас пьянка за рулем выглядит как? Человек выпил, сел за руль, начинает ехать, видит – патрульный автомобиль. Он не нарушает правила, патрульный автомобиль проезжает, а потом дальше может превышать скорость и нарушать ПДД", - объяснил эксперт.

Как подчеркнул Павловский, "вопрос в том, что у сотрудников полиции недостаточно инструментов, чтобы бороться с пьянкой за рулем, потому на дорогах такой хаос творится". Кроме того, не предусмотрена такая причина остановки, как проверка состояния водителя.

"Я вижу это постоянно. Каждые выходные мы проводим рейды. Останавливает сотрудник полиции пьяного водителя, он пересаживается на водительское сидение, выходит из автомобиля. Боди-камера фиксирует не то, как управлял этот человек транспортным средством, а как он вышел", - отметил Павловский.

В свою очередь, журналист Владислав Антонов привел пример "вызывающей ситуации", когда нарушителям без больших усилий удается избежать наказания.

"Есть очень популярная уважаемая личность – адвокат, у которого даже на стекле автомобиля сзади написано "Развалю протоколы по 130 статье, помогу ездить пьяным за рулем". Он приехал из Луганска, в Киеве замечательно себя чувствует – это уважаемый человек в украинском обществе, который поможет вам избежать наказания по 130 статье. Активисты ловят, полиция ловит, а потом человек продолжает дальше замечательно ездить за рулем. Я очень жду, когда в него влетит пьяный водитель… С меня водка на похороны", - заявил журналист.

Как сообщал ObozTV, ранее автоюрист Богдан Глядик предрек рост количества смертельных ДТП в Украине из-за популярного нарушения.