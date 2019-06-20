"Соседка могла все знать": кто покрывал убийцу 11-летней Даши на Одесщине

Семья Николая Тарасова, подозреваемого в жестоком убийстве Даши Лукьяненко, переехала в Ивановку Одесской области из Донецка.

По трагическому совпадению, Тарасовы и Лукьяненко жили недалеко друг от друга. Да и лоток родителей Николая на рынке находится напротив точки, где торгуют родные Даши, они даже были знакомы.

Все шесть дней поисков убийца находился совсем рядом с отчаявшейся семьей Даши, ведь он часто помогал родным на рынке. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Вел себя странно

Житель Ивановки Николай Тарасов попал под подозрение полиции уже в первые дни поисков. Служебная собака потеряла след недалеко от его дома. Тут же пропал и сигнал телефона Даши. Да и волонтеры, которые помогали в поисках пропавшей девочки, обратили внимание на немного странное поведение парня.

Подозреваемый в убийстве Николай Тарасов Facebook "Лучшие люди Одессы"

Два дня полиция пыталась "расколоть" Николая, но он упорно молчал. Пока соседка, которая то ли знала, то ли подозревала его в причастности к делу, не стала давать показания. Позже стало известно, что парень во всем сознался. Следствие не исключает, что его семья также знала о преступлении.

"Мы с Тарасовым разговаривали. Он говорил, что сначала он пошел на базар, что-то купил. Потом вернулся, пожарил яичницу, поел. Помылся в душе и до позднего вечера сидел за компьютером. Когда мы пришли к ним, там была и та соседка, которая, как мы думаем, знала, что это он мог убить Дашу. Они там все вместе обедали. Соседка сказала, что не слышала крик", – рассказал OBOZREVATEL руководитель волонтерской группы "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

Тарасов Скрин видео

Может быть психически больным?

Местная жительница рассказала OBOZREVATEL, что Николай Тарасов был достаточно неприметным в Ивановке, он ничем не выделялся.

"Парень достаточно обычный, "серый". Не особо любит работать, помогал родным из-под палки. Его родные работают на том же рынке, что и родители Даши, они друг друга знают", – говорит женщина.

Также в соцсетях в комментариях некоторые пользователи писали, что якобы Тарасов психически больной человек и ранее уже лечился в психбольнице.

"Мне трудно оценить, здоров он или нет. Какие-то отклонения у него может и есть. Он вел себя немного странно при разговоре. Но вполне возможно, что это состояние было вызвано тем, что он совершил. Думаю, следствие должно провести свою экспертизу и выяснить, что с ним", – отметил Крайм.

Полиция восстановила последние минуты жизни Даши Facebook Вячеслава Аброськина

Поступал в политех, но не доучился

Правда, одна из соседок Тарасовых говорит, что никогда не слышала, чтобы Николай чем-то болел.

"Никогда его родители не говорили о том, что с Николаем что-то не то. Все это слухи. Никогда он не сидел, и нет у него никаких отклонений! Старший сын у них, Саша, действительно имеет проблемы со здоровьем, у него сердце. У него есть невеста, там все нормально", – пояснила соседка.

Даша со старшей сестрой Instagram Даши Лукьяненко

Также она вспоминает, что Николай когда-то поступил в политех. "Его мама на базаре рассказывала, что он поступил в Одесский политехнический университет, она им очень гордилась. Но, я так понимаю, что учебу он либо бросил, либо его выгнали. Он очень ленивый", – говорит соседка.

Даша с родными Facebook Сергея Лукьяненко

Семья Тарасовых в Ивановку переехала давно из Донецка. Родители торгуют продуктами на базаре. Их точка действительно находится практически напротив лотка, где работает мама погибшей. Они хорошо знали друг друга, и мама Николая также принимала участие в поисках пропавшей Даши.

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