Убийство журналиста Комарова: полиция озвучила три версии гибели

Правоохранители отрабатывают три основные версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался, не выходя из комы.

Об этом начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко сообщил в Facebook, отметив, что дело расследуется как умышленное убийство.

"У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - написал он.

По словам Грищенко, сейчас личность нападавшего не установлена. Делом занимается группа следователей следственного управления полиции области.

Вадим Комаров Facebook Вадима Комарова

"Провели ряд осмотров места происшествия, где изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве", - уточнил он.

Также назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведено поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места преступления, допрошено более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего.

Грищенко уточнил, что следствие изъяло часть видео к материалам производства. В то же время правоохранители не могут предоставить всю информацию хода следствия.

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