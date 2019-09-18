Убийство замглавы ОТГ в Запорожской области: появились первые фото. 18+

В сети показали первые кадры с места убийства заместителя главы Акимовской местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Так, на кадрах, выложенных на сайте РИА "Мелитополь", можно увидеть тело погибшего, накрытое простыней.

Жители Акимовки, ставшие очевидцами расправы, в соцсетях начали рассказывать подробности.

"Спускается со ступенек универмага поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: "Ты охр*нел?" Автоматчик ещё пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы. Оттуда "Ланос" серебристый уехал", – написал один из местных.

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова РИА "Мелитополь"

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Акимовского поселкового совета указано, что убитый был заместителем поселкового главы по вопросам деятельности исполнительных органов. Мотивы преступления устанавливает полиция, но местные жители предположили, что убийство связано с торговыми точками в Кирилловке.

Согласно с декларациями убитого, все его имущество находится в собственности супруги. Во владении семьи – несколько земельных участков и магазин в Запорожье.

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