Главная Новости
18 сентября • обновлено в 13:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Убийство замглавы ОТГ в Запорожской области: появились первые фото. 18+

1.3т Читать материал на украинском

В сети показали первые кадры с места убийства заместителя главы Акимовской местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Так, на кадрах, выложенных на сайте РИА "Мелитополь", можно увидеть тело погибшего, накрытое простыней.

Жители Акимовки, ставшие очевидцами расправы, в соцсетях начали рассказывать подробности.

"Спускается со ступенек универмага поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: "Ты охр*нел?" Автоматчик ещё пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы. Оттуда "Ланос" серебристый уехал", – написал один из местных.

Новости
В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно
Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

РИА "Мелитополь"

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

Фото с места убийства Дмитрия Кириллова

РИА "Мелитополь"

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Акимовского поселкового совета указано, что убитый был заместителем поселкового главы по вопросам деятельности исполнительных органов. Мотивы преступления устанавливает полиция, но местные жители предположили, что убийство связано с торговыми точками в Кирилловке.

Согласно с декларациями убитого, все его имущество находится в собственности супруги. Во владении семьи – несколько земельных участков и магазин в Запорожье.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel