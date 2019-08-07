Убийство украинских военных на Донбассе: в "ДНР" сделали циничное заявление

Террористы "ДНР" цинично заявили, что якобы непричастны к убийству четырех украинских военных ВСУ на Донбассе.
Об этом сообщает сайт представительства "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Опубликована карта, на которой показано, якобы боевики не могли совершить обстрел по причине удаленности позиций "Народной милиции ДНР" от места происшествия. Сообщается, что украинские военные погибли в результате "неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин".
"Согласно данным, минимальное расстояние от ближайших позиций "ДНР" вблизи н.п. Украинское до предположительного места происшествия вблизи н.п. Павлополь составляет около 3 километров. Прицельная дальность ручного противотанкового гранатомета (РПГ) – от 200 до 700 метров. Соответственно, боеприпасы не смогли бы долететь до места дислокации вооруженных формирований Украины. Если предположить, что они были модифицированы, дальность полета была бы еще меньше", – так террористы отрицали обстрел.
Версия гибели воинов ВСУ со стороны "ДНР"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам. Также Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем, на Донбассе 6 августа.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – сказал он.
Также воин ВСУ взорвал сеть сильным постом о погибших Героях на Донбассе.
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