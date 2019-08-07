Убийство украинских военных на Донбассе: в "ДНР" сделали циничное заявление

Террористы "ДНР" цинично заявили, что якобы непричастны к убийству четырех украинских военных ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает сайт представительства "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Опубликована карта, на которой показано, якобы боевики не могли совершить обстрел по причине удаленности позиций "Народной милиции ДНР" от места происшествия. Сообщается, что украинские военные погибли в результате "неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин".

"Согласно данным, минимальное расстояние от ближайших позиций "ДНР" вблизи н.п. Украинское до предположительного места происшествия вблизи н.п. Павлополь составляет около 3 километров. Прицельная дальность ручного противотанкового гранатомета (РПГ) – от 200 до 700 метров. Соответственно, боеприпасы не смогли бы долететь до места дислокации вооруженных формирований Украины. Если предположить, что они были модифицированы, дальность полета была бы еще меньше", – так террористы отрицали обстрел.

Версия гибели воинов ВСУ со стороны "ДНР" Скриншот

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