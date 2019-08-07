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Убийство украинских военных на Донбассе: в "ДНР" сделали циничное заявление

2.6т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" цинично заявили, что якобы непричастны к убийству четырех украинских военных ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает сайт представительства "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Опубликована карта, на которой показано, якобы боевики не могли совершить обстрел по причине удаленности позиций "Народной милиции ДНР" от места происшествия. Сообщается, что украинские военные погибли в результате "неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин".

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"Согласно данным, минимальное расстояние от ближайших позиций "ДНР" вблизи н.п. Украинское до предположительного места происшествия вблизи н.п. Павлополь составляет около 3 километров. Прицельная дальность ручного противотанкового гранатомета (РПГ) – от 200 до 700 метров. Соответственно, боеприпасы не смогли бы долететь до места дислокации вооруженных формирований Украины. Если предположить, что они были модифицированы, дальность полета была бы еще меньше", – так террористы отрицали обстрел.

Версия гибели воинов ВСУ со стороны "ДНР"

Версия гибели воинов ВСУ со стороны "ДНР"

Скриншот

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Донбасс ВСУ
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CARGO 100
CARGO 100
"Прицельная дальность ручного противотанкового гранатомета (РПГ) – от 200 до 700 метров." Кому вы объясняете? У них любой генерал знает, что если к гранате РПГ привязать скотчем каску с противопехотной миной - она как на парашюте сразу в цель за 5 км. с подветренной стороны ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
CARGO 100, тонковато для узколобых))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Это не циничное заявление, а констатация ТТХ ручного гранатомета
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CARGO 100
CARGO 100
Карпов Стас, это если без привязанной мины, а с ней другое ...
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