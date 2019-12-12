Убийство Шеремета: появились записи телефонных разговоров фигурантов

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Записи прозвучали на брифинге МВД в четверг, 12 декабря. Трансляция события велась онлайн.

В частности, правоохранители зафиксировали беседы ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко.

"Сидишь, стоишь? Тогда ляжь бл*дь. Они пытаются эту тему еще с этим убийством Шеремета связать. Нашего общего друга, долб**ба который, вызывают на понедельник на 21 число сюда в управление, к нам бл*дь на Владимирскую в ментовское, на допрос по делу Паши Шеремета", – сказала она собеседнику.

Грищенко также созвонилась с неизвестной женщиной, сказав ей, что "свидетеля, который Ваня, вызывают у нас тут в Киеве в управу".

Собеседница ответила: "Он мне говорил, что по Шеремета свидетелем. Малышка, он наша головная боль. Мы должны беречь его как зеницу ока".

В другом разговоре "Пума" заявила, что ей "стремно", что Вакуленко, которого вызвали на допрос, внезапно пропал.

"Вот это ты меня убила", – ответил собеседник. "Сейчас ищем Ваню", – сказала она. Также Грищенко говорила, что Вакуленко "нужно беречь".

После того, как стало известно, что найден труп Ивана Вакуленко, "Пума" говорила по телефону следующее: "У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо".

Собеседник Пумы: "Он сам или помогли?"

"Пума": "Первое. Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет это была окончательная...".

Предлагаем посмотреть трансляцию брифинга МВД:

Отметим, что основной версией была названа дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности:

"Первая версия: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль использовался Аленой Притулой, руководителем сайта "Украинская Правда", а не Павлом Шереметом лично. Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Третья версия: профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России. И четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица", – рассказал генерал полиции Евгений Коваль.

Глава Нацполиции также сообщил, что в убийстве подозревают:

• Яну Дугарь;

• Юлию Кузьменко;

• Андрея Антоненко;

• Владислава Грищенко;

• Инну Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Павел Шеремет ВВС

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