Убийство Шеремета: ГПУ и полиция занялись проверкой невиновности подозреваемых

Следователи Национальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры начали проверять версию о невиновности фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствию потребовалось больше доказательств, чтобы передать дело в суд. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

Место гибели Павла Шеремета ТСН

При этом Рябошапка настаивает, что для объявления подозрения доказательств вполне было достаточно.

"Мы (Офис генпрокурора) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", – сказал Рябошапка.

На невиновности фигурантов дела Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь настаивают их адвокаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он ехал, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

Подозреваемыми по делу об убийстве журналиста являются музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

ГПУ 3 февраля продлила расследование на четыре месяца.

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