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11 февраля • обновлено в 09:23
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Убийство Шеремета: ГПУ и полиция занялись проверкой невиновности подозреваемых

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Следователи Национальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры начали проверять версию о невиновности фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствию потребовалось больше доказательств, чтобы передать дело в суд. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

Место гибели Павла Шеремета

Место гибели Павла Шеремета

ТСН

При этом Рябошапка настаивает, что для объявления подозрения доказательств вполне было достаточно.

"Мы (Офис генпрокурора) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", – сказал Рябошапка.

На невиновности фигурантов дела Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь настаивают их адвокаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Руслан Рябошапка
Теги
убийство Национальная полиция Украины Офис генерального прокурора Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
да здавствует фимида.сказано было,рука кремля,а вы невиновных налавили.(чё,активисты ментам судьям и прокурорам что то намекнули,?
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