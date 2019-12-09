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9 декабря • обновлено в 22:22
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Предлагали взять на себя убийство Шеремета: ветеран АТО сделал резонансное заявление

2.4т
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Ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча"), которого вместе с женой Инной ("Пумой") подозревают в причастности к покушению на бизнесмена на Ивано-Франковщине, заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В обмен на это обещали освободить из под ареста "Пуму". Соответствующее признание мужчина сделал в Печерском районном суде Киева, пишет "Украинская правда".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии: на одной был Шеремет, которого взорвали; на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли", – сказал Грищенко.

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"И знаете, что мне сказали? Мне сказали: бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит", – добавил подозреваемый.

Он попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.

Грищенко также заявил, что к нему приходили и другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
Теги
убийство Ветераны войны на Донбассе
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