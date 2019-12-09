Предлагали взять на себя убийство Шеремета: ветеран АТО сделал резонансное заявление

Ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча"), которого вместе с женой Инной ("Пумой") подозревают в причастности к покушению на бизнесмена на Ивано-Франковщине, заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В обмен на это обещали освободить из под ареста "Пуму". Соответствующее признание мужчина сделал в Печерском районном суде Киева, пишет "Украинская правда".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии: на одной был Шеремет, которого взорвали; на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли", – сказал Грищенко.

Убийство Шеремета: Буча заявил о давлении следствия voi.com.ua

"И знаете, что мне сказали? Мне сказали: бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит", – добавил подозреваемый.

Он попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.

Грищенко также заявил, что к нему приходили и другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".

Инну Грищенко взяли под стражу на 60 суток.

В ГПУ заявили, что на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.

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